На очередном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата прокурор зачитал протокол допроса его покойного дяди – Нурганата Гаипбаева. Свидетель ранее дал подробные показания, в которых описал события, предшествовавшие трагедии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Гаипбаева, вечером они вместе с Шерзатом разделывали мясо и отвезли его в морозильник при магазине "Камажай" в Талгаре. Примерно в 20:00 он предложил племяннику вернуться домой, но тот решил остаться, чтобы навести порядок в помещении.

Позже, уже дома, Нурганат получил звонок от Каржаубая – он сообщил, что Шерзат попал в конфликт. Нурганат отправился обратно к магазину, где увидел, как Шерзат ссорится с неким Дарханом Азкентаем. По словам Шерзата, тот оскорбительно высказался в адрес отца, что и вызвало конфликт.

Нурганат попытался уладить ситуацию, поговорив с Дарханом.

"Я подошел к Дархану, спросил, что случилось, что нужно? Давай по-мужски решим ситуацию. Он мне угрожал, не шел на компромисс. Я просил его поговорить завтра, когда он будет трезвым. Он начал звонить некому Нурболу. Через 2-3 минуты Нурбол приехал на автомобиле Golf. За рулем был молодой парень. Нурбол вышел из машины и сказал: "Я – хуторский. Знаете меня?". Я сказал: "Я с 1994 года. Зовут Нурганат. Живу в селе Азат", - зачитала слова Нурганата прокурор.

Нурганат объяснил Нурболу всё, как было. Однако напряжение между сторонами росло. Нурбол зашёл в магазин и сказал, что сам заплатит за покупки Дархана. Затем они все встроём сели в Golf и уехали.

"Я, Каржаубай, Шерзат зашли в магазин. Пока Каржаубай считал кассу, я отдал ключи от машины марки Ravon Шерзату и попросил его ехать домой. Шерзат в то же время вышел на улицу. Но вскоре к магазину вновь приехали Дархан, Нурбол и третий мужчина. Завязалась новая ссора", - рассказал следователю Нурганат.

Нурбол и Каржаубай зашли в магазин. Шерзат стоял снаружи. В этот момент Нурганат Гаипбаев разговаривал с Дарханом.

"Что вам нужно? Если вам нужны деньги, дадим. Если хотите бить, бейте. Только не трогайте моего племянника. Ему 16 лет. Еще маленький, сглупил", - говорил Нурганат Дархану.

Дархат в ответ сказал: "Он испортил мне лицо".

Внутри магазина снова произошла перебранка между Нурболом и Каржаубаем. Шерзат оказался между ними, пытаясь разнять. Каржаубай сказал, что у Нурбола есть нож.

Нурганат попытался уладить ситуацию с Нурболом, извиняясь и прося прощения за племянника, однако, по его словам, Нурбол начал звонить кому-то, в том числе неким "Чике" и "Нуркиясу". Именно в этом время Нурганат понял, что конфликт может перерасти в драку, и попросил Шерзата уехать. Тот сел в автомобиль и уехал.

Свидетель утверждает, что остался у магазина и продолжил уговаривать Нурбола прекратить конфликт, заверяя, что готов уладить всё мирно.

В это время к магазину подъехал розовый Hyundai Accent, за которым следовал чёрный Mercedes. Из двух машин вышли несколько человек – трое или четверо из первой и еще пятеро из второй, включая двух девушек.

Первым к Гаипбаеву подошёл Нуркияс, затем – парень по имени Чика. После короткого разговора Чика вошёл в магазин, а остальным сказал: "Делайте!". Все накинулись на Нурганата. По словам Гаипбаева, Нуркияс ударил подростка по имени Ахмет, в результате чего тот ударился головой о бетонный пол. Вскоре вмешался Абзал, схвативший Ахмета, но Гаипбаев вырвал мальчика и помог ему убежать.

Затем, по его словам, началось нападение: Нуркияс ударил его рукой, Нурганат успел отвертеться и ударить в ответ. В это время Каржаубай не мог выйти из магазина. Одна из девушек держала дверь. Другая девушка вытаскивала из Mercedes ножи и передавала парням. Нуркияс, вооружившись, дважды махнул ножом в сторону Гаипбаева.

В это время Шерзат вступился за Гаипбаева и предложил бежать.

"Я всячески им противостоял. В какой-то момент усышал крики Шерзата: "Нурганат ага, они что-то в меня вонзили". Он это выкрикнул три раза. Я вырвался от парней, прибежал к Шерзату, обнял его. Поднял кофту. Увидел, что в левой части спины ранение от ножа. Для того, чтобы не было пневмоторка, закрыл это место ладонью. Я кричал: "Парни, остановитесь, вызовите скорую!". На нас шли восемь человек. Я закрывал Шерзата. С целью разнять нас, они пинали и били нас. Абзал вонзил нож мне в правое бедро. Я терпел. Второй раз Нуркияс вонзил нож в правое бедро. Потом Абзал третий раз вонзил нож мне в бедро. В это время кто-то ударил по голове. Я растерялся от этого удара и отпустил Шерзата", - рассказал Нурганат на допросе.

В это время к Шерзату подбежала мама, Гульбара. Нурганат потерял сознание. Очнулся только в больнице.

Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.

Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".