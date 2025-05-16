В суде по резонансному делу об убийстве Шерзата Полата начался допрос подсудимого несовершеннолетнего Думана Ыскака. Он начал свое выступление с извинений перед пострадавшими, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Думана, вечером 3 октября около 21:00 ему позвонил сосед Нурбол Токтаубаев. Он признался, что выпил, и попросил подростка сесть за руль. Вместе они поехали в село Рыскулова, где сначала должны были подвезти друга по имени Еламан, а затем направиться к дому Нурбола.

По дороге Токтаубаев позвонил Шынгысу Белгожаеву, который сообщил, что находится в кафе "Эйфория". Нурбол предложил заехать туда на 15 минут. В заведении в тот момент были Шынгыс Белгожаев, Азамат Токтаубаев, Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев, Абзал Шынасыл и две девушки.

Через некоторое время Нурбол начал разговаривать по телефону и подошёл к Думану со словами, что избили его друга Дархана. Они поехали к кафе "Камажай" на улице Менделеева. Там находились Каржаубай Нурымов, Дархан Аскентай, Шерзат Полат и Нурганат Гаипбаев. Возник конфликт из-за неоплаченного счёта, который вскоре оплатил Нурбол. Однако Дархан выразил недовольство, после чего ушел.

Компания отправилась за ним, чтобы выяснить причины обиды. Тот объяснил, что платил деньги, тогда Нурбол предложил вернуться. Они вышли из машины, Думан Ыскак остался в машине

Затем подъехали друзья Шерзата Полата, а позже и остальные участники компании из "Эйфории", включая Абзала Шынасыла, который прибыл позже на такси. По словам Думана, спустя несколько минут раздался выстрел. Испугавшись, он отъехал назад.

Через 5-7 минут мимо проехал Mercedes, и Думан, решив, что там находится Нурбол, поехал следом. Авто остановилось у магазина "777". Там он снова встретил Нурбола и других. Он утверждает, что видел, как Абзал Шынасыл вытирал нож, а ружье было прислонено к машине. Позже в его машину сели Нурбол и Азамат Токтаубаевы, Дархан Аскентай, а Абзал уехал на другой машине.

Они направились в сторону гор, но Думан отказался ехать дальше и вышел из машины на окраине села. До дома оставалось около двух километров. Он вернулся домой, лег спать, а наутро пошел в школу. По его словам, только в районе полудня он узнал из интернета о смерти Шерзата Полата и о том, что по делу задержаны семь человек и две девушки.

Думан Ыскак подчеркнул, что не видел ни драки, не знал, что происходило перед магазином "Камажай", и не согласен с предъявленным ему обвинением в недонесении об убийстве.