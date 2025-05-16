На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата подсудимый Шынгыс Белгожаев подробно рассказал, как он оказался у магазина "Камажай", где произошла трагедия, кого бил и зачем удерживал Каржаубая Нурымова во время массового нападения на его сына, передаёт BaigeNews.kz.

По словам подсудимого, он встретился с другом Азаматом Токтаубаевым и около часа беседовал с ним. Затем Азамату позвонил Нуркияс Ильясов и попросил довезти его из кафе "Эйфория", где уже находились Нуркияс, Равиль, Абзал и две девушки.

"Мы приехали в "Эйфорию". Потом позвонил Нурбол Токтаубаев, я сказал, что мы в кафе, и он приехал с Думаном. Немного посидели и уехали", - рассказал Белгожаев.

Позже, по его словам, Нурбол снова позвонил и сообщил, что произошёл инцидент у магазина. Вся компания из кафе "Эйфория" направилась к магазину "Камажай".

"Там стояли около 10 человек. Среди них были Нурбол, Думан и Дархан. Лицо Дархана было в крови. Я поздоровался, в этот момент Каржаубай выбежал из магазина с ножом. Я достал из кармана ножик, чтобы остановить его. Он не останавливается, дальше бежит. В этот момент я пинаю дверь и завожу его внутрь магазина. Я его прошу выбросить нож, он не бросает. В руках у него был большой кухонный нож, не тот который зарегистрирован в деле", - заявил Белгожаев.

Он добавил, что в завязавшейся драке не заметил, кто начал первым. Затем раздался выстрел из ружья.