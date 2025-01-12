Cуданская армия заявила о захвате города на востоке страны, находившегося под контролем повстанцев. Это может стать поворотным моментом в гражданской войне, длящейся с весны 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Рсскую служу Би-Би-Си".

Захват Вад-Медани, города в восточной провинции Судана аль-Джазира, стал главным достижением правительственной армии за почти два года кровопролитной войны с повстанческими силами.

В соцсетях стали появляться кадры людей, празднующих вход солдат правительственных сил в Вад-Медани.

Лидер повстанческой группировки "Силы быстрого реагирования" (СБР) генерал Мухаммед Хамдан Дагало (известный также как Хемидти), уже признал потерю города.

СБР распространили аудиосообщение своего командира, в котором тот объяснил, что правительственная армия смогла одержать победу за счет превосходства в воздухе, в том числе благодаря использованию беспилотников иранского производства. Однако генерал пообещал продолжать борьбу до победы, даже если на это уйдет еще 20 лет.

Вад-Медани расположен в 140 км к югу от столицы страны Хартума. В декабре 2023 года он был захвачен повстанцами. В мае 2024 года правительственные войска начали наступление на город. овая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году.

Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим Силами быстрого реагирования.