В суд поступило дело о жестоком убийстве охранника в Алматы
Судебное заседание пока не назначено.
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В СМУС г. Алматы поступило уголовное дело в отношении Т., преданного суду по п.5) ч.2 ст.99 УК РК "Убийство с особой жестокостью" и ч.5 ст.147 УК РК "Распространение сведений о частной жизни лица без его согласия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского горсуда.
"По первому эпизоду подсудимый обвиняется в убийстве охранника одного из жилых комплексов г. Алматы, совершенном в марте 2024 года.
Также следствие вменяет подсудимому распространение через социальные сети видеоматериалов интимного характера в отношении своей знакомой А." - отмечено в информации суда.
Судебное заседание пока не назначено.
Напомним, в марте 2024 года сообщалось, что житель Алматы до смерти избил охранника одного из ЖК.
"Между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - рассказали тогда в полиции.