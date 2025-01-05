В СМУС г. Алматы поступило уголовное дело в отношении Т., преданного суду по п.5) ч.2 ст.99 УК РК "Убийство с особой жестокостью" и ч.5 ст.147 УК РК "Распространение сведений о частной жизни лица без его согласия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского горсуда.

"По первому эпизоду подсудимый обвиняется в убийстве охранника одного из жилых комплексов г. Алматы, совершенном в марте 2024 года. Также следствие вменяет подсудимому распространение через социальные сети видеоматериалов интимного характера в отношении своей знакомой А." - отмечено в информации суда.

Судебное заседание пока не назначено.

Напомним, в марте 2024 года сообщалось, что житель Алматы до смерти избил охранника одного из ЖК.