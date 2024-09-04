В суд на акимат из-за арендной квартиры подали жители Уральска и выиграли дело

Жители Уральска обратились в суд с административным иском о восстановлении в списке нуждающихся в жилище из государственного фонда. Им удалось доказать свою правоту, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что в 2014 году постановлением акима Уральска бабушке истцов – вдове участника Великой Отечественной войны предоставлено арендное жильё. Членами семьи арендатора, кроме зятя и дочери, являлись несовершеннолетние внуки.

В 2016 году после смерти бабушки на основании свидетельства о праве на наследство мать истцов неоднократно обращалась в акимат о продлении аренды вышеуказанного жилья. Однако жилищная комиссия отказывала в переоформлении договора найма жилья на наследника.

Мать истцов в суде пояснила, что оспариваемое решение жилищной комиссии ущемляет права её детей, которые не имеют собственного жилья.

Суд принял во внимание, что при жизни бабушка, в составе семьи которой были несовершеннолетние истцы, была обеспечена арендным жильём.

В соответствии с частью 2 статьи 73 Закона РК "О жилищных отношениях" в случае смерти гражданина, состоящего на учёте, его очерёдность сохраняется за членами семьи, вместе с ним состоящими на учёте, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда.

Таким образом, очерёдность подлежит сохранению за истцами, поскольку они продолжают оставаться нуждающимися в жилище и основания для этого не отпали.

Решением СМАС ЗКО решение жилищной комиссии признано незаконным и отменено. На акима Уральска возложена обязанность принять благоприятный административный акт о восстановлении в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.