В суд из-за запрета дочери носить платок в школе обратился житель Астаны

В суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели дело, связанное с запретом одной из учащихся носить платок. Истец считает, что данное требование ущемляет права ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Он указал, что приказ министра образования об утверждении требований к обязательной школьной форме не содержит запрета на ношение головных уборов.

"Отец несовершеннолетней обратился в суд с требованием о признании незаконным подпункта 2) пункта 16 Правил, предусматривающих, что "при ношении школьной формы не допускается одежда и символика религиозного характера". Истец не согласен с отнесением "головного платка, закрывающего волосы и шею", к одежде религиозного характера", - отметили в суде.

Изучив доводы сторон, суд пришёл к выводу, что Закон "Об образовании" и Устав школы предписывают, что школьная форма должна быть единой для всех учащихся, без религиозных или других отличительных символов. Это направлено на обеспечение равенства, нейтралитета и гармонии среди учеников. Включение элементов различных конфессий в школьную форму не допускается.

"Единая форма является важным элементом, способствующим созданию организованной и дисциплинированной учебной среды. Родители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования. Судом обращено внимание на важность соблюдения установленных требований образовательных учреждений. В удовлетворении иска о признании незаконным подпункта 2) пункта 16 Правил судом отказано", - сообщили в суде.

Решение ещё не вступило в законную силу.