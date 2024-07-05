В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
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Суд в Семее обязал жителя частного дома уменьшить высоту забора, передаёт BaigeNews.kz.
C иском обратился сосед владельца высокого ограждения, их земельные участки являются смежными.
"В ходе разбирательства установлено, что вдоль стены жилого дома истца возведён забор из профильного листа длиной 14,6 метра, высотой 3,5 метра. Разрешая спор, суд указал на требования свода правил Республики Казахстан 3.01-102-2012 "Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства" от 19 декабря 2014 года., согласно которым со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 метра, степень светопрозрачности – от 50 до 100 процентов по всей высоте", - сообщили в суде.
Решением суда иск удовлетворен. Акт вступил в законную силу.
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