В страшном ДТП на трассе в Павлодарской области погибли четыре человека
В их числе ребёнок.
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Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области: столкнулись автомобили Pontiac и Lada Granta, в результате погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
По информации полиции, авария произошла на трассе "Калкаман – Керней", недалеко от села Бирлик Баянаульского района.
"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя и два пассажира, в том числе маленький ребёнок, скончались на месте. Ещё один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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