Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области: столкнулись автомобили Pontiac и Lada Granta, в результате погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, авария произошла на трассе "Калкаман – Керней", недалеко от села Бирлик Баянаульского района.

"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя и два пассажира, в том числе маленький ребёнок, скончались на месте. Ещё один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.