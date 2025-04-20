  • 20 Апреля, 09:51
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В страшном ДТП на трассе в Павлодарской области погибли четыре человека

В их числе ребёнок.

Сегодня, 08:55
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: pixabay

Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области: столкнулись автомобили Pontiac и Lada Granta, в результате погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, авария произошла  на трассе "Калкаман – Керней", недалеко от села Бирлик Баянаульского района.

"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя и два пассажира, в том числе маленький ребёнок, скончались на месте. Ещё один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе  Департамента полиции Павлодарской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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