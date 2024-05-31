В Страсбурге приветствуют прогресс в реализации реформ по гендерному равенству в Казахстане

Представитель Национальной комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при Президенте РК Айман Умарова приняла участие в конференции высокого уровня "Единство вокруг гендерного равенства: создание пространства для женщин и девочек", прошедшей в честь 10-летия Конвенции по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенции), передаёт BaigeNews.kz.

В рамках председательства Литвы в Совете Европы прошло мероприятие, целью которого было возобновление твёрдой политической приверженности всех государств-членов и партнёров Совета Европы по обеспечению гендерного равенства.

Конференцию открыли генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич и вице-министр социальной защиты и труда Литовской Республики Юстина Якштене.

"Стамбульская конвенция является знаковым договором в борьбе за прекращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Насилие, которое ранит, запугивает и подавляет своих жертв, подрывая их свободу, безопасность и потенциал. Пока эта битва не выиграна, а она должна быть выиграна, подлинного гендерного равенства невозможно достичь", - отметила Пейчинович Бурич.

Якштене заявила, что гендерное равенство является фундаментальным правом человека.

"Это не только женский вопрос; это человеческая проблема, которая затрагивает всех нас. Как показывает название этой конференции, она должна нас объединять, а не разделять", - сказала она.

С программной речью выступила писательница, телеведущая, спикер, активистка феминистской кампании и автор книги "Невидимые женщины: разоблачение искажения данных в мире, созданном для мужчин" Кэролайн Криадо Перес.

На заседании была представлена ​​новая Стратегия гендерного равенства на 2024-2029 годы.

Айман Умарова в свою очередь отметила, что недавние изменения в национальном законодательстве, подписанные президентом Казахстана, способствуют защите прав женщин и детей и повлекут за собой позитивные изменения в обществе.

Она подчеркнула, что Казахстан делает всё для усиления роли женщин и достижения гендерного баланса в политической, экономической, общественной жизни.

Председатель Комитета Сторон Конвенции посол Нидерландов Таня Гонгрийп обратила внимание на позитивные изменения в Казахстане и добавила, что в Совете Европы не сомневаются, что Казахстан будет примером для других стран.

Также высокой оценки казахстанские новеллы получили от представителей Финляндии и Великобритании.

Напомним, Комитет министров СЕ в апреле 2020 года пригласил Казахстан присоединиться к Конвенции "По предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье", и наша страна изучает Стамбульскую конвенцию, одновременно реформируя законодательство в сфере бытового насилия.