В Казахстане разрабатывается Концепция внутренней политики – документ, который должен стать основой для государственной идеологической работы. О его необходимости заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае. Глава государства подчеркнул, что стране нужен единый концептуальный документ, который задаст вектор работы всех уполномоченных структур. Подробнее о подготовке концепции и ее значении в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Мажилиса Айдос Сарым.

Единый документ для идеологической политики

Необходимость такой концепции обсуждалась на секциях Национального курултая, в которых участвовали депутаты, политологи и социологи – в их числе Едил Жанбыршин, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Андрей Чеботарев, Гульмира Илеуова и другие. По их инициативе уже подготовлен проект документа, который сейчас проходит обсуждение и доработку с участием государственных органов.

Президент подчеркнул, что в Концепции должны быть четко прописаны цели, задачи и приоритеты идеологической работы. Особый акцент – на укреплении национальной идентичности через традиционные ценности, культурные символы и государственные награды.

"Наша исконная культура, в том числе праздник Наурыз, играет большую роль в национальной идентичности. По моему поручению подготовлена новая концепция его празднования: теперь он отмечается в течение десяти дней – начиная с 14 марта, с Амал күні. Каждый из этих дней имеет свое название, что способствует сохранению и популяризации нашей культуры", – заявил глава государства

Еще одним элементом национальной идентичности становится повседневное ношение казахской национальной одежды. Президент отметил, что это позитивный тренд, который не только укрепляет самобытность, но и стимулирует развитие малого бизнеса, в частности швейных производств.

Идеологические вопросы требуют системного подхода

Айдос Сарым уверен: работа над Концепцией внутренней политики – это ответ на общественный запрос.

"Общество, госаппарат, национальная интеллигенция говорят о необходимости прикладного документа, который обобщит решения четырех курултаев и выступит месседжем для госорганов", – подчеркнул он.

По его словам, предложения членов Курултая уже направлены в Администрацию президента и Секретариат Курултая. После внесения правок документ будет передан на подпись Главе государства.

"Концепция должна стать не просто декларацией, а реальным управленческим инструментом, который учитывает институциональные и финансовые аспекты. Важно, чтобы госорганы воспринимали ее не как абстрактные идеи, а как часть государственной политики с четкими механизмами реализации", – добавил депутат.

Обсуждение концепции – сигнал о новом этапе в стране

По мнению Айдоса Сарыма, сам факт обсуждения новой концепции внутренней политики говорит о том, что Казахстан входит в новый политический и культурный этап.

"Если общество ждет новой идеологии и новых подходов, это означает, что в стране начинается новый политический, культурный этап. И начинать его нужно с документа, который объединит все инициативы", – заявил он.

Национальный курултай, по его словам, стал ключевой площадкой, где президент выносит на обсуждение стратегически важные вопросы.

"На каждом Курултае президент уделяет огромное внимание вопросам идеологии. Он использует эту площадку, чтобы озвучивать наработанные за год идеи и обсуждать их с представителями регионов, общественных организаций, НПО", – пояснил Сарым.

Он напомнил, что многие инициативы, впервые представленные на курултаях, затем превращаются в законы. Например, по итогам Атырауского курултая уже принято девять законов, направленных на решение острых проблем.

"Самый крайний закон, который взяли в работу депутаты, - это закон о черных копателях, которые занимаются откровенным грабежом исторических памятников. Никаких законов не соблюдают, нигде не отмечаются. Фактически раскапывают, вывозят очень важные исторические артефакты, которые потом оказываются в частных коллекциях или на аукционах. Это тоже, конечно, огромный ущерб, это невосстановимые вещи. Потому что потом очень трудно доказывать, что это было найдено в том или другом месте", – рассказал он.

Депутат также отметил важность прямой реакции Главы государства на подобные инициативы, поскольку это ускоряет процесс принятия решений.

"Обычно любой закон проходит согласования в течение полутора-двух лет – экспертизы, обсуждения в госорганах, научные и антикоррупционные заключения. Но когда президент подключается к этому процессу, скорость прохождения таких инициатив меняется, появляется мотивация у госорганов, потому что эти вопросы ставятся на особый контроль", – подчеркнул Айдос Сарым.

По его мнению, именно такая оперативность в принятии решений позволит государству эффективно реагировать на вызовы времени и решать важные для общества проблемы.

Национальная идентичность и правовая культура

Один из ключевых аспектов идеологической работы – это укрепление правовой культуры в обществе.

"Казахстан должен стать страной, основанной на верховенстве закона. Конституция – это документ прямого действия, который должен быть основой для принятия любых решений. Судебная и правоохранительная системы должны следовать ее духу и букве", – считает Айдос Сарым.

Он подчеркнул, что правовое сознание казахстанцев требует трансформации.

"Люди не должны бояться защищать свои права, закрывать глаза на нарушения или поощрять серые схемы. Мы должны прийти к модели цивилизованного права, где честные предприниматели не опасаются за свою собственность, а каждый инвестор уверен, что его активы защищены законом", – отметил он.

По мнению депутата, новая концепция внутренней политики должна помочь устранить разрыв между официальными заявлениями и реальностью.

"Нация – это ежедневный плебисцит. Граждане каждый день подтверждают свою готовность работать на благо страны, честно платить налоги, соблюдать законы. Идеология не может ограничиваться указами – она должна быть частью повседневной жизни", – подчеркнул Сарым.

Казахстану нужна новая модель национальной идентичности

Сегодня в Казахстане идет борьба между разными моделями национальной идентичности – советским наследием, традиционным казахским паттерном и модернизацией.

"Задача власти и одна из больших миссий президента, как главы государства, заключается в том, чтобы на базе традиционного казахского мышления и советской, постсоветской идентичности выработать нечто общее. Если мы говорим за правовое государство, за законопослушного гражданина, который ставит закон Конституции выше сиюминутных дел, интересов. Если мы сможем выработать такое мышление, тогда у нас будет та страна, о которой мы действительно мечтаем. Никто же не хочет жить в коррумпированном государстве, никто не хочет жить в стране, в которой право является на 8-10 месте. Мы же все хотим определенности, честности, понятности, прозрачности, предсказуемости", – заявил Сарым.

При этом, по его словам, национальные традиции не должны превращаться в музейные экспонаты.

"Они должны оставаться живыми инструментами, помогающими решать современные задачи. Например, сейчас казахская национальная одежда становится повседневным элементом, а не просто праздничным атрибутом. Это и есть формирование настоящей национальной идентичности", – отметил он.

Национальный курултай – формальность или реальный инструмент?

Айдос Сарым ответил на критику Национального курултая, называемого некоторыми формальным институтом.

"Я так не считаю. Это одна из любимых площадок президента. У него их много. У каждого есть своя роль, свое значение. Он встречается с иностранными инвесторами, отечественными бизнесменами, госаппаратом, проводит те или иные встречи, озвучивает ежегодные послания в парламенте. У каждого такого совещания, мероприятия есть своя значимость, свое значение и, видимо, есть какая-то большая эмоциональная составляющая. По насыщенности поручений Курултай, пожалуй, находится на втором месте после Послания", – подчеркнул он.

По его словам, на следующем курултае в Кызылорде будет подведен итог: какие инициативы удалось реализовать и какие законы подготовить.