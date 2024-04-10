Аким СКО обратился к жителям из-за усложнения паводковой ситуации в регионе

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов обратился к жителям области по паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В регионе паводковая ситуация остается сложной. Нами принимаются все необходимые противопаводковые меры. На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. А сейчас большая вода идёт по реке Есиль. На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 метра, 25 сантиметров. Это намного больше показателей сильного потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный", - сказал аким.

По его словам, все эти дни в круглосуточном режиме ведется работа над строительством и укреплением дамб.

"Укрепили дамбу вокруг насосной станции первого подъёма для бесперебойной подачи питьевой воды. Приняты безпрецедентные меры по защите наших населенных пунктов. Однако, этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Ещё раз подчеркну, огромный! По поручению Первого заместителя премьер-министра Романа Васильевича Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находится в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкого периода. Нужно безукоризненно выполнять требования департамента чрезвычайных ситуации, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. По моему поручению аким Петропавловска неоднократно выступал по проводимой работе и необходимости эвакуации населения", - отметил Гауез Нурмухамбетов.

Паводок этого года - большое испытание для всех нас. "Благодаря сплоченности и единству мы сможем преодолеть все трудности. Сейчас на борьбу с большой водой задействовано свыше 3 тысяч человек. Это подрядные организации, стройкомпании, бизнесмены, госслужащие, спасатели, коммунальные службы, полицейские, волонтёры и простые жители нашего города и районов. На подмогу приехали спасательные службы из других регионов, сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Я благодарен каждому за помощь в этот сложный период. Говорю вам простое человеческое "спасибо".