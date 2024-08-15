В столице запускают новый социальный проект Taza Astana

Проект направлен на построение системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты входных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.



В рамках проекта Taza Astana специально созданная экологическая комиссия ежеквартально по заявке от руководителей ОСИ/КСК/ТОО по акту оценки будет определять номинации для участников.



Участие в проекте для осмотра территории добровольное.



Осмотр территории проводится по качественным показателям акта обследования экологической комиссии.



Все данные планируется занести в систему, подсчет процента соответствия качеству обслуживания будет осуществляться онлайн.



Акт оценки осмотра проводится на придомовой, дворовой, внутриквартальных и общедомовых территориях в границах входных групп (холл) многоквартирного жилого дома.



На основании результатов присуждаются номинации "Качественный управляющий", "Чистый двор", "Креативный подрядчик", "Безопасный двор", "Дружный двор", "Надежный подрядчик", "Комфортная среда", "Чистая среда", "Зеленая среда".



Также комиссия будет отмечать баллы по акту на прилегающих и внутриквартальных территориях, которые обслуживаются подрядными организациями по Договорам с местными исполнительными органами. Для каждой территории в акте предусмотрена своя система начисления баллов и присуждения номинации. На территории комиссии будут заходить только по заявкам от руководителей органов управления объектов кондоминиума.