В столице ввели постоплату за платные парковки

Фото: пресс-службы Парковки Астаны

В Астане заработала функция постоплаты платных парковок. Новая возможность уже доступна для автовладельцев в мобильном приложении "Парковки Астаны" и личном кабинете на сайте astanapark.kz сообщает сайт gov.kz.

"Мы учли обратную связь пользователей. Оплатить парковку теперь можно в течение дня. При оплате необходимо указать номер парковочной зоны, начало и длительность парковочной сессии, корректно ввести госномер автомобиля согласно техпаспорту. Если произвести оплату до 23:59 того же дня, штраф не придёт", — сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Для экономии пользования парковками действуют абонементы. Их владельцы могут парковаться на всех платных зонах по городу, система фиксации автоматически определит наличие оплаты. Для льготных категорий граждан и лиц с особыми потребностями парковка бесплатна.

В выходные и праздничные дни парковки бесплатны. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00.