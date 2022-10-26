open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


пресс-службы Парковки Астаны Сегодня, 12:18
58
Фото: пресс-службы Парковки Астаны

В столице ввели постоплату за платные парковки

В Астане заработала функция постоплаты платных парковок. Новая возможность уже доступна для автовладельцев в мобильном приложении "Парковки Астаны" и личном кабинете на сайте astanapark.kz сообщает сайт  gov.kz.

"Мы учли обратную связь пользователей. Оплатить парковку теперь можно в течение дня. При оплате необходимо указать номер парковочной зоны, начало и длительность парковочной сессии, корректно ввести госномер автомобиля согласно техпаспорту. Если произвести оплату до 23:59 того же дня, штраф не придёт", — сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Для экономии пользования парковками действуют абонементы. Их владельцы могут парковаться на всех платных зонах по городу, система фиксации автоматически определит наличие оплаты. Для льготных категорий граждан и лиц с особыми потребностями парковка бесплатна.

В выходные и праздничные дни парковки бесплатны. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#платные парковки #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:18
58
Поделитесь:
Наверх