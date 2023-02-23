В столице вновь обсудили законопроект "О масс-медиа"

Фото: Pexels.com

В столице представители СМИ и министерства информации и общественного развития вновь обсудили законопроект "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.

В конференции приняли участие операторы кабельного телевидения и представители правозащитных организаций.



Глава юридического департамента одной из ТВ-компаний Ольга Пехенько отметила, что законопроект объединил два процесса: процесс создания продукции масс-медиа, их деятельности и процесс распространения масс-медиа. По её словам, телерадио вещание тоже относится к такому виду деятельности, которое связано с распространением.

"Почему мы предложили новую структуру и новое содержание? Это было связано с тем, что два полноценных закона сливаются в один. И по нашему мнению, недостаточно выстроены взаимосвязи, недостаточно показана роль двух отраслей по отношению друг к другу, что очень важно для того, чтобы выбирать правильные механизмы регулирования и делать это эффективно, не мешая работе рынка. С этой точки зрения, мы предложили весь закон разделить на четыре раздела", – сказала она.

По её словам, в первом разделе содержатся общие для обеих отраслей регулятивные позиции, включая принципы их регулирования. Второй раздел посвящён организации деятельности масс-медиа.

"Это основной блок, который посвящён работе средств массовой информации. Он также посвящён журналистам, как особой категории субъектов в области масс-медиа, потому что они во многим определяют содержание потока информации. В третьем разделе собраны преимущества распространения масс-медиа и его деятельности. В этом блоке говорится о проблеме вещания в нашей стране зарубежных спутниковых операторов", - рассказала Ольга Пехенько.

Директор департамента госполитики в области СМИ Жасулан Умиралиев прокомментировал эту проблему.

"Тут вопрос в "серых" тарелках, все эту проблему знают. В нашей стране есть проникновение "серых" тарелок, когда незарегистрированные в нашей стране спутниковые операторы вещают. Конечно, в их пакетах есть каналы, которые не зарегистрированы на нашей трритории. Согласно законодательству, на нашей территории должны вещать телеканалы, которые встали на учёт. Мы хотели бы отразить в законе, чтобы операторы регистрировались и были официальными. Здесь также стоит вопрос потовокого вещания, об онлайн операторах телерадио вещания, где также можно смотреть каналы, которые у нас не зарегистрированы. Мы хотим привести это в соотвествие с действующим законодательством", – сказал он.

Говорили участники и о самом понятии ретрансляции, которое поднимается на протяжении нескольких лет: это не просто сигнал, а прежде всего - информационный поток, который содержит в себе интеллектуальную собственность.

Завершая конференцию, заместитель председателя комитета информации Ильяс Есмагул заявил, что все предложения операторов вещания будут рассмотрены.