В столице родилась тройня Касым, Жомарт и Кемел

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сразу трое сыновей родились в семье Марал и Сабита Соппек. Мальчиков решили назвать в честь президента Казахстана - Қасым, Жомарт и Кемел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Молодая мама работает медсестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые дети в семье, имена им дал дедушка.

Тройняшки появились на свет раньше срока, вес каждого из них составлял около 1000 граммов. Они находились в отделении выхаживания патологии новорождённых в Многопрофильной городской больнице №2 Астаны.

Родители поблагодарили медиков за оказанную квалифицированную помощь.