В столице прошел праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым"

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Артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подготовили для жителей и гостей Нур-Султана праздничный концерт "Ата заңым – айбарым", передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы. На сцене выступили заслуженные деятели Казахстана, лауреаты государственной молодежной премии "Дарын", победители международных и республиканских конкурсов.

"Сегодняшний праздник – очень важный и статусный день для каждого казахстанца. Наша Конституция – авторитетный документ, юридически закрепивший историческую победу, мечты и интересы казахского народа, открывший всему миру существование свободной страны под названием Казахстан. Мы рады подарить жителям и гостям столицы красивый творческий вечер. Пусть растет подрастающее поколение, умеющее говорить честно и подчиняться нашей Конституции", - сказала заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева.

На сцене прозвучали лучшие сочинения, созданные в Казахстане. В их числе "Шашу" Евгения Брусиловского, "Алатау" Нургисы Тилендиева, "Қазақстан" Алтынбека Коразбаева и другие.