Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


gov.kz Сегодня, 13:02
116
Фото: gov.kz

В столице прошел праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым"

Артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подготовили для жителей и гостей Нур-Султана праздничный концерт "Ата заңым – айбарым", передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы. На сцене выступили заслуженные деятели Казахстана, лауреаты государственной молодежной премии "Дарын", победители международных и республиканских конкурсов.

"Сегодняшний праздник – очень важный и статусный день для каждого казахстанца. Наша Конституция – авторитетный документ, юридически закрепивший историческую победу, мечты и интересы казахского народа, открывший всему миру существование свободной страны под названием Казахстан. Мы рады подарить жителям и гостям столицы красивый творческий вечер. Пусть растет подрастающее поколение, умеющее говорить честно и подчиняться нашей Конституции", - сказала заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева.

На сцене прозвучали лучшие сочинения, созданные в Казахстане. В их числе "Шашу" Евгения Брусиловского, "Алатау" Нургисы Тилендиева, "Қазақстан" Алтынбека Коразбаева и другие.

1/1
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#День Конституции #концерт
Сегодня, 13:02
116
Журналист

Рекомендуем

Наверх