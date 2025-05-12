Астанинское водохранилище, построенное в 1969 году и рассчитанное на 500 тысяч человек, до сих пор остается единственным источником водоснабжения столицы. Однако темпы застройки и рост населения делают ситуацию всё более напряжённой. В прошлом году жители города уже сталкивались с перебоями в водоснабжении и перегрузкой очистных сооружений. О том, каким образом планиурется решить вопрос водоснажения столицы, рассказали в Минпромышленности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил в ходе правчаса в Мажилисе вице-министр индустрии и строительства Куандык Кажкенов, в 2023 году была введена в эксплуатацию фильтровально-насосная станция №3. Это позволило увеличить общую мощность всех трёх станций до 410 тысяч кубометров воды в сутки при текущем потреблении 350 тысяч.

"То есть с учетом развития на сегодняшний день уже дефицита воды в столице у нас нет. Но в целом, чтобы как резервные источники водоснабжения столицы, в настоящее время прорабатывается несколько проектов", - пояснил Кажкенов.

По его словам, в проработке находятся три крупных проекта.

Первый – строительство фильтровальной станции №4 и водовода Каныша Сатпаева. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Станция обеспечит столицу дополнительно 200 тысячами кубометров воды в сутки.

Второй – водовод от Нуринского месторождения подземных вод. Предполагаемый объем - 38 тысяч кубометров в сутки. Документация готова, в мае проект направят на комплексную вневедомственную экспертизу. Ориентировочная стоимость - 56 млрд тенге.

Третий – техническая насосная станция Тельмана. Проект находится в стадии проработки, его стоимость - 17,6 млрд тенге. В этом году из местного бюджета уже выделено 3,2 млрд тенге.

По словам вице-министра, реализация этих проектов позволит покрыть потребности столицы в воде с учетом продолжающегося роста населения и строительства жилья.