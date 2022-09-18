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В столице продолжается сезон региональных сельхозярмарок
По традиции, в эти выходные свою продукцию представляют товаропроизводители из Жетысу и Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Сельхозпроизводители областей реализуют свою продукцию без посредников напрямую потребителям, в результате чего цены на продукцию ниже рыночных на 10-20%. Главная цель таких ярмарок - предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.
Около девяти утра на парковке возле стадиона "Астана Арена", где развернулась торговля сельхозпродукцией, было многолюдно. Представленный на ярмарке широкий ассортимент продуктов удовлетворил потребности самых избирательных покупателей. А это: 84 тонны овощей, 62 тонны фруктов и ягод, 48,7 тонн картофеля, 41,5 тонн мяса, более 9 тонн молочной продукции, 8 тонн рыбы, 500 кг. меда, а также 189 тонн прочей продукции, производимой в данных областях.
Всего на ярмарку сельхозпродукции в столице из Жетысу и Алматинской области доставлено около 500 тонн продукции.
Если в столице сезон ягод прошел, то на ярмарке можно закупить свежие клубнику и малину. К некоторым прилавкам выстраивались очереди: наибольшим спросом пользовались настоящие алматинские яблоки апорт, помидоры, перцы, а картофель, лук, чеснок и морковь сразу покупали мешками.
Также не остались без внимания свежие, натуральные продукты, которые без преувеличения ценятся на вес золота: домашний творог, сметана, кумыс, масло. Для тех, кто сомневается в правильности весов продавцов, на территории расположены контрольные весы.
Ярмарка продлится два дня – 17 и 18 сентября. Место проведения: площадка возле стадиона "Астана Арена" по адресу Туран, 48. Кто еще не успел пополнить запасы осенних даров, есть шанс в ближайшие выходные 24-25 сентября, прийти на ярмарку продукции Западно - Казахстанской и Атырауской области.
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