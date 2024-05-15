В столице осужден мошенник, вымогавший у компании 180 млн долларов

К 10 годам лишения свободы осужден мошенник, требовавший крупную сумму денег у представителя иностранной компании, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Виновное лицо, представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, потребовал от директора иностранной компании свыше 180 млн. долларов США. Мошенник пытался завладеть указанными денежными средствами якобы в целях заключения договора инвестирования", - говорится в сообщении.

Государственным обвинителем – прокурором в суде доказана вина осужденного. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере.

Приговор суда вступил в законную силу.