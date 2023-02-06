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В столице начался внеочередной I Съезд партии Respublica
Церемония открытия Съезда партии проходит в неформальном формате
Сегодня в Астане состоялось открытие Внеочередного I Съезда новой политической партии Respublica, в ходе которого пройдёт презентация проекта её предвыборной программы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
“Именно в эти выборы перед нами стоит задача внести серьёзные реформы по изменению нашей политической жизни и политической системе. Сегодня будет принято решение об участии в выборах и будет утверждена наша программа, за которой стоит кропотливый труд каждого из членов нашей партии. Мы держали контакт со всеми делегатами из 20 филиалов нашей партии по всему Казахстану. Нам также предстоит обсудить выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса восьмого созыва, избираемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам”, - рассказал председатель партии Respublica, сельхозпроизводитель, глава компании "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров.
Далее состоялась раздача флагов партии Respublica руководителям региональных филиалов партии.
Участие в мероприятии приняли известные казахстанские бизнесмены и общественные деятели. О партии Respublica со сцены расскажут председатель партии, сельхозпроизводитель, глава компании "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатели и бизнесмены Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай и Бейбит Алибеков.
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