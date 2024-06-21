Совместное заседание палат парламента проходит в Астане

В Астане стартовало совместное заседание палат парламента Республики Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Соответствующее распоряжение было подписано ранее председателем Мажилиса.

На заседании будут рассмотрены послание Конституционного Суда РК "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан", отчётах правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, проект Конституционного закона РК по вопросам судебной системы и статуса судей Республики Казахстан, состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.

Отметим, что это второе за последнее время заседание сената и мажилиса. Предыдущее совместное заседание прошло 14 июня.