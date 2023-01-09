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  • В столице мужчина с двумя детьми получили ожоги при использовании фейерверка
mosregtoday.ru 9 Января, 11:27
506
9 Января, 11:27
506
Фото: mosregtoday.ru

В столице мужчина с двумя детьми получили ожоги при использовании фейерверка

В новогоднюю ночь МВД было зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, передаёт BaigeNews.kz. Из них шесть несовершеннолетних, сообщили на брифинге ведомства.

"К примеру, в столице отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. А из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры".

Всего с 25 декабря по третье января изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники.

"Все эти дни полицейские совместно с сотрудниками ЧС осуществляли контроль за соблюдением правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий.

Так, за нарушения правил торговли пиротехнической продукцией привлечены к ответственности 829 человек, 11 – за применение в неотведенных местах, за нарушение порядка хранения и перевозки – два человека". 

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#МВД #безопасность #фейерверк #Новый год
Зарина Козова Журналист
9 Января, 11:27
506
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