В столице мужчина с двумя детьми получили ожоги при использовании фейерверка

Фото: mosregtoday.ru

В новогоднюю ночь МВД было зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, передаёт BaigeNews.kz. Из них шесть несовершеннолетних, сообщили на брифинге ведомства.

"К примеру, в столице отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. А из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры".

Всего с 25 декабря по третье января изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники.