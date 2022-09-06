В столице хотят реабилитировать ручей Акбулак

Фото: gov.kz

В столице запустили проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) ручья Акбулак в городе Нур-Султане", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В запуске проекта участвовали представители департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз" профильного Управления столицы, ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство" и эко-активисты.

Площадь охватываемого пилотного участка составит 50 гектаров в верхней части водоёма ручья Акбулак.

Цель проекта - восстановление экосистемы водоёма и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации. Способ включает использование штаммов одноклеточных зелёных водорослей "хлореллы", выращенных в установке–культиваторе.

Суспензия — питательная среда, в которой плавают водоросли, имеет насыщенно зелёный цвет и физические свойства воды. Для культивирования используются планктонные штаммы. Экологи считают, что в результате использования концентрированной суспензии хлореллы при очистке и реабилитации повысится концентрация растворённого кислорода в воде; увеличится количество ихтиофауны и численность биомассы зоопланктона и зообентоса; улучшаятся экологическое остояние водоёма по физико-химическим свойствам и гидробиологические показатели водоёма.