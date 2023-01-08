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Лента новостей

рixabay Сегодня, 00:38
146
Сегодня, 00:38
146
Фото: рixabay

В столичном центре крови не хватает доноров

В столичном Центре крови не хватает доноров. Ищут их в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров, где врачи запустили рассылку. По их словам, сейчас нужны 1, 2 и 3 группы крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В переливании нуждаются порядка 200 пациентов отделений травматологии и около 300 в онкологическом центре. Вот только желающих осуществить донацию не так много.

Специалисты отмечают, что это сезонное явление, связанное с праздниками. Чтобы пополнить запасы, сотрудники центра крови готовы выехать на предприятия.

"Доноры, видите, они не могут постоянно приходить, раз в три месяца приходят, смотря, какие компоненты крови. Тромбоциты сдают, через месяц могут прийти кровь сдать. Вот такая ситуация. Некоторые компоненты крови хранятся недолго. Например, лейкомасса, у неё хранение только сутки. Из-за этого восполнять запасы крови нужно постоянно", - сказал заместитель  председателя правления НПЦ трансфузиологии Дулат Имашпаев.

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#донор #кровь
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:38
146
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