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В столичном Центре крови не хватает доноров. Ищут их в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров, где врачи запустили рассылку. По их словам, сейчас нужны 1, 2 и 3 группы крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В переливании нуждаются порядка 200 пациентов отделений травматологии и около 300 в онкологическом центре. Вот только желающих осуществить донацию не так много.

Специалисты отмечают, что это сезонное явление, связанное с праздниками. Чтобы пополнить запасы, сотрудники центра крови готовы выехать на предприятия.