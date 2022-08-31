В столичном районе Байконыр снесут часть домов

Дома, расположенные под высоковольтными линиями электропередач, снесут в Нур-Султане. Об этом аким города Алтай Кульгинов сообщил на встрече с жителями района Байконыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пост градоначальника в Instagram.

"В каждом районе есть свои сложные, но весьма важные вопросы. В районе Байконыр расположены высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Данной проблеме уже 26 лет. Встретились с жителями. Поэтапно будем сносить дома. В первую очередь те, которые находятся непосредственно вблизи линий электропередач - по улицам Культегин, Асан кайгы, Сырдария, Лермонтова. В перспективе – прилегающий участок тоже будем демонтировать. Параллельно будут вестись работы по оценке домов, их выкупу и сносу. Это вопрос не одного дня, и не одного года. В среднем на проект уйдет от трёх до пяти лет", - написал аким.

Он сообщил, что в прошлом году акимат приступил к разработке проектно-сметной документации по выносу ЛЭП. Сейчас она находится на экспертизе. К работам хотят приступить уже этой осенью.

"После того, как по улице Асан кайгы включим дополнительное электричество, ЛЭП по улице Культегин демонтируем. В генплане разработали проект детальной планировки. Вместо частного сектора будут социальные объекты, ЖК, общественные пространства. Только по Асан кайгы расположено более 200 домов. Там мы планируем построить восьмиполосную дорогу со всеми инженерными сетями, параллельно улице Валиханова. Тогда микрорайон станет также привлекательным для инвесторов. Таким образом, уже с этого года начнем поэтапно сносить дома по улицам Культегин, Асан кайгы, Сырдария и другим", - уточнил аким столицы.



