В столичном районе Алматы планируют благоустроить 50 дворов

6 июля в честь Дня столицы в рамках программы "Бюджет народного участия" открыли 11 обновленных дворов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс -службу акимата Астаны.

Особенность проекта — установка малых архитектурных форм с элементами национального стиля, таких как двойные качели, качели-балансир, карусели и другие. Это стало уникальным шагом в развитии городской инфраструктуры и создало новые возможности для отдыха и развлечений жителей района Алматы.

Открытие 11 дворов состоялось по следующим адресам: Абылайхана 10, 20а, 20б, Кудайбердыулы 17/3, Мустафина 15/2, Азербаева 4/1, Айнаколь 58-58/1 -1 двор, Айнаколь 56-56/1-1 двор, Кошкарбаева 45-45/1 -1 двор, Азербаева 47-1 двор, Кошкарбаева 56-1 двор.

Здесь провели широкомасштабные работы, включая установку малых архитектурных форм, детских игровых комплексов, замену палисадников, покрытий на игровых площадках, ремонт футбольных и баскетбольных полей, а также создание новых спортивных площадок и парковочных зон, а также установили скамейки и урны для комфорта горожан.

При этом планируется дополнительно провести ремонтно-восстановительные работы в еще 100 дворах. На сегодняшний день работы завершены в 50 дворах, включая обустройство искусственных покрытий, ремонт ограждений и спортивных площадок, замену брусчатого покрытия, ремонт малой архитектуры, обустройство загородительной сетки, ремонт поврежденных спортивных площадок и игровых приспособлений для детей.