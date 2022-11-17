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edition.cnn.com Сегодня, 17:25
224
Сегодня, 17:25
224
Фото: edition.cnn.com

В столичном маслихате утвердили сквер, который назовут в честь Елизаветы II

Депутаты столичного маслихата на внеочередной сессии выбрали сквер, который назовут в честь Елизаветы II, передаёт BaigeNews.kz.

"Предлагается присвоение названия безымянному скверу, расположенному на проспекте Кабанбай батыра между комплексом "Салтанат сарайы" и гостиницей St. Regis Astana, в честь королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II", - сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп. 

Фото из презентации, показанной на заседании

Напомним, председатель сената РК Маулен Ашимбаев лично рассказал королю Карлу III о решении президента Казахстана назвать один из новых скверов в Астане в честь королевы Елизаветы II.

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#маслихат #королева Елизавета II
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:25
224
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