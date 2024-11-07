В столичном ДЧС рассказали, какие повреждения нанес в городе ветер

В Центр планирования и оперативного управления ДЧС г. Астаны поступило 19 сообщений по происшествиям, из них: падение башенного крана – 1, срыв конструкций кровли – 8, срыв кровли с административных зданий – 2, срыв конструкций балкона – 1, повреждение автомобилей фрагментами обшивки зданий и деревьев – 6, другие повреждения – 1. Инспектора ДЧС выезжали на место происшествия для фиксирования ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию Департамента по ЧС.

Также было объявлено штормовое предупреждение ― в г. Астане 6- 7 ноября ожидается сильный ветер, гололёд, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

"6 ноября с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения "г. Астана ― г.Петропавловск", с 23:00 "Екатеринбург ― Алматы" и 7 ноября с 01:03 "г. Астана ― граница Павлодарской области. 7 ноября с 08:30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на всех автодорогах республиканского значения от города Астана для всех видов транспортных средств", ― проинформировали в ДЧС.

В этой связи, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, граждане должны соблюдать меры безопасности:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности);

взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт рядом с гнилыми и старыми деревьями.