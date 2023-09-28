В Стокгольме застрелили лося, случайно забредшего в метро

Движение поездов в метро Стокгольма оказалось заблокировано из-за лося. Животное забрело в туннель и отказывалось уходить оттуда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошёл накануне утром. Лось зашел в туннель, расположенный между станциями Alby и Sätra "красной" ветки подземки. Движение поездов было решено приостановить. Пассажиров, находившихся на станциях Vårberg и Skärholmen, эвакуировали, для них вызвали автобусы.

Для того чтобы выманить лося, сотрудники метрополитена призвали на помощь специалистов из службы охраны дикой природы. Однако многочисленные попытки поймать зверя успехом не увенчались. В связи с этим было решено застрелить его. После этого движение на "красной" линии метро возобновилось.