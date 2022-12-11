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В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил в субботу в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. 11 лауреатов приняли из рук монарха дипломы и золотые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Поскольку пандемия коронавируса помешала нам проводить регулярные торжества в течение последних двух лет, в этом году мы еще более счастливы видеть сцену, заполненную лауреатами Нобелевской премии", - сказал он.
Хелдин также напомнил о создателе премии.
"В своем завещании Альфред Нобель указал, что награда присуждается тем, кто принес наибольшую пользу человечеству, независимо от национальности. Это было радикально и дальновидно в конце XIX века, в эпоху, отмеченную национализмом - явлением, которое, к сожалению, поднимает голову во многих странах даже сегодня. Но время доказало действенность видения Альфреда Нобеля: именно открытый обмен между странами и культурами способствует человеческому прогрессу, свободной науке, свободной культуре, гуманизму и интернационализму", - продолжил он.
На сцене также присутствовали обладатели награды 2020 и 2021 годов, поскольку из-за пандемии ее лауреатам вручали дома.
Лауреаты премии
Лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2022 года стал шведский биолог Сванте Пэбу "за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека". Премия по физике присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за "эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории". В области химии награду получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за "развитие клик-химии и биоортогональной химии".
Нобелевская премия в области литературы 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно "за смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также два американских исследователя Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за "исследования банков и финансовых кризисов".
Нобелевская медаль и диплом
Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота. При этом лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.
Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник. Сразу после церемонии вручения в филармонии их выставляют в витринах одного из залов ратуши города для обозрения.
После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.
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