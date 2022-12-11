В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

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Король Швеции Карл XVI Густав вручил в субботу в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. 11 лауреатов приняли из рук монарха дипломы и золотые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин напомнил, что пандемия COVID-19 помешала обычному проведению церемоний вручения в Стокгольме в 2020 и 2021 годах. "Поскольку пандемия коронавируса помешала нам проводить регулярные торжества в течение последних двух лет, в этом году мы еще более счастливы видеть сцену, заполненную лауреатами Нобелевской премии", - сказал он. При этом глава фонда подчеркнул, что "миру, столкнувшемуся с множеством кризисов и проблем, нужны преданные своему делу ученые, которые неустанно ищут истину и раздвигают границы наших знаний".

Хелдин также напомнил о создателе премии.

"В своем завещании Альфред Нобель указал, что награда присуждается тем, кто принес наибольшую пользу человечеству, независимо от национальности. Это было радикально и дальновидно в конце XIX века, в эпоху, отмеченную национализмом - явлением, которое, к сожалению, поднимает голову во многих странах даже сегодня. Но время доказало действенность видения Альфреда Нобеля: именно открытый обмен между странами и культурами способствует человеческому прогрессу, свободной науке, свободной культуре, гуманизму и интернационализму", - продолжил он.

На сцене также присутствовали обладатели награды 2020 и 2021 годов, поскольку из-за пандемии ее лауреатам вручали дома.

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты 2022 года выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля принимали золотые медали и индивидуальные дипломы.

Лауреаты премии

Лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2022 года стал шведский биолог Сванте Пэбу "за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека". Премия по физике присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за "эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории". В области химии награду получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за "развитие клик-химии и биоортогональной химии".

Нобелевская премия в области литературы 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно "за смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также два американских исследователя Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за "исследования банков и финансовых кризисов".

Нобелевская медаль и диплом

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота. При этом лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.

Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник. Сразу после церемонии вручения в филармонии их выставляют в витринах одного из залов ратуши города для обозрения.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.