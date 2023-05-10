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В Степногорске задержали грабителей, похитивших из ювелирного магазина изделия на 180 млн тенге
Сотрудники УКП и оперативники управления полиции города Степногорска в ходе спецоперации задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает информационный портал МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.
Уточняется, что 1 мая неизвестные, проделав лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия общей стоимостью 180 миллионов тенге.
По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК.
"По указанию руководства департамента полиции созданы несколько оперативных групп, проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий как на территории Акмолинского, так и соседних регионов. Так, в Астане задержаны двое подозреваемых: жители столицы 1977 и 1988 годов рождения. У них изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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