В Степногорске пьяная женщина угнала авто и попала в ДТП

Фото: xabar.uz

В Степногорске задержали женщину, которая угнала автомобиль и попала в ДТП. В результате происшествия пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В управление полиции Степногорск поступило заявление местного жителя о том, что 9 июня в период с 22 часов вечера и до 5 часов утра неизвестным лицом был совершен угон со двора дома, принадлежащего ему автомобиля марки Toyota Windom.

Сумма ущерба составила 3,5 миллиона тенге. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

По показаниям злоумышленницы, возвращаясь домой в нетрезвом виде, она заметила в одном из дворов многоэтажного дома припаркованный автомобиль. Ключ оказался в замке зажигания. В результате сев за руль чужого автомобиля, женщина, не справившись с управлением, въехала в столб.

В настоящее время ее причастность устанавливается. Ведется следствие.