В степной зоне "Акши" Кызылординской области выявлен факт браконьерства. Его зафиксировали во время рейда сотрудники РГКП "ПО "Охотзоопром", передаёт BaigeNews.kz.

При попытке задержания подозреваемые, передвигавшиеся на Toyota Land Cruiser без номерных знаков, скрылись, бросив автомобиль. В ходе осмотра местности найдены 19 туш, предположительно сайгаков.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 337 Уголовного кодекса РК. Проводится досудебное расследование.