В старейшем университете Франции прошла выставка картин Карипбека Куюкова

Фото: пресс-службы МИД РК

Выставка картин известного казахстанского художника и активиста Карипбека Куюкова прошла в старейшем высшем учебном заведении Франции при поддержке Страсбургского университета и Европейского сообщества Эльзаса. Университетский дворец, имеющий богатую историю, открыл свои двери для всех желающих увидеть уникальное творчество казахстанского художника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Казахстана.

Среди гостей выставки были представители политических и академических кругов региона, высокопоставленные дипломаты, деятели культуры, французские и казахстанские студенты. Десятки людей смогли увидеть своими глазами, какой может быть ядерная катастрофа, и поговорить с её живыми свидетелями и жертвами.

Вице-президент Европейского сообщества Эльзаса Николя Матт подчеркнул, что главная тема выставки перекликается с драматической историей университетского дворца, пострадавшего в годы войны от тоталитаризма нацистов, стремившихся избавиться от всего "неарийского" в его убранстве.

"Выставка как никогда актуальна сегодня, поскольку мир снова сталкивается с тоталитаризмом и стоит на пороге ядерной катастрофы. У моего сына сегодня день рождения, он тоже носит такую полосатую футболку, как у мальчика на картине "Сюрприз". Это вызывает у меня потрясение, как и многих французов, понимающих реальность угрозы", - поделился политик.

Известный писатель и журналист, председатель Ассоциации писателей Эльзаса Жерар Кардонн подчеркнул, что Куюков – это "уникальный человек", душу которого видно через его картины.

"Несмотря на неизлечимую боль, видно, как художник любит свою родину, её природу, описанную им в ярких красках, отражающих его человечность. Никто лучше него не озвучит нависшую над человечеством угрозу", - заявил писатель.

Профессиональный фотограф Эрик Ваззолер, неоднократно посещавший Казахстан и давно знакомый с Куюковым, рассказал гостям, что именно этот человек ещё до распада СССР активно боролся за закрытие Семипалатинского полигона.

В своём письме-обращении к художнику депутат Регионального совета Эльзаса Паскаль Юрдан-Пфайфер подчеркнула, что с большим волнением и восхищением относится к его творчеству, поскольку, несмотря на своё положение, он создает прекрасные произведения искусства. Будучи жертвой, он не остается погребенным в своих страданиях, но распространяет через искусство свое послание мира и света.