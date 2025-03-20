19 марта власти Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и помощи террористической организации. Имамоглу считался главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих президентских выборах. Вместе с мэром задержаны около ста человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Как сообщает AFP со ссылкой на помощника политика, Имамоглу "задержан и сейчас находится в штаб-квартире полиции".

Жена мэра Дилек Имамоглу рассказала телеканалу Now, что полиция приехала к ним домой перед рассветом, сообщает Associated Press. Мэр был задержан около 7:30 утра, в его доме прошёл обыск.

Как передаёт Reuters со ссылкой на прокуратуру Стамбула, Имамоглу является фигурантом двух расследований. В частности, его обвиняют в руководстве преступной организацией, взяточничестве и мошенничестве на тендерах.

По первому делу вместе с политиком в общей сложности проходят сто человек, включая журналистов и бизнесменов. Их подозревают в причастности к преступной деятельности, связанной с некоторыми тендерами, объявленными муниципалитетом.

Кроме того, агентство пишет, что Имамоглу и ещё шесть человек подозревают в оказании помощи Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции, США и Евросоюзе РПК признана террористической организацией.

Сторонники задержанного мэра собрались на акцию протеста. Хотя с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены собрания, демонстрации и митинги.