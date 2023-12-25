В США женщина с двумя матками родила двух детей

Американка Келси Хэтчер, из штата Алабама, с двумя матками и двумя шейками матки родила двух детей после того, как вынашивала по одному из них в каждой матке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Старшая дочь, Рокси, родилась во вторник, а Ребел появилась на свет в среду, через 20 часов после своей сестры. Девочки считаются близнецами, однако дни рождения у них не совпадают, что встречается нечасто.

У Хэтчер 17 лет была диагностирована двойная матка (лат. uterus didelphys). Редкое врожденное заболевание встречается у 0,3% женщин, согласно отчету, опубликованному Университетом Алабамы в Бирмингеме. А вероятность забеременеть с плодами в обеих матках была еще меньше, одна на миллион.

По данным прессы роженица и новорожденные здоровы. По ее словам, ее муж Калеб был с ней в больнице.