В США задержали ворвавшуюся с оружием в здание ФБР женщину

В Сиэтле (штат Вашингтон) в США арестовали женщину, которая ворвалась в здание Федерального бюро расследований (ФБР) с оружием, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом в среду, 12 июня, сообщила газета Daily Mail.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, женщина вошла в вестибюль и приставила оружие к своей груди. Заложников она не брала. По информации телеканала Fox 13, в здании она находилась около часа.

Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков. Полиция временно перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.

Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы ее действий. Никаких обвинений предъявлено не было.