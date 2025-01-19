В субботу пользователи, проживающие в США, не смогли зайти в TikTok, вместо этого на их экранах появилось всплывающее сообщение о том, что "введён закон, запрещающий TikTok", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

"В США вступил в силу закон, запрещающий TikTok, — говорится в сообщении. — К сожалению, это означает, что вы пока не сможете пользоваться TikTok. Нам повезло, что президент Трамп заявил, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok после вступления в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями!"

На целевой странице веб-сайта в сообщении была дополнительная строка, информирующая пользователей о том, что они все еще могут войти в систему для загрузки своих данных.

Приложение также было удалено из магазинов приложений Apple и Google в США, что сделало его недоступным для скачивания.

Отметим, у TikTok 170 миллионов пользователей, зарегистрированных в США.

Американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Тем не менее 17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу до 19 января.