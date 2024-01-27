В США впервые казнили человека с помощью азота

В американском штате Алабама впервые казнили преступника с помощью газообразного азота, передает BaigeNews.kz со ссылкой на apnews.com .

Кеннет Юджин Смит, 58-летний осужденный убийца, был объявлен мертвым в 20:25 по среднеамериканскому времени. В четверг в тюрьме штата Алабама после того, как он вдыхал газ через маску, чтобы вызвать кислородное голодание. Губернатор Алабамы Кей Айви заявила, что казнь была правосудием за убийство по найму 45-летней Элизабет Сеннетт в 1988 году.

Это был первый случай, когда новый метод казни был использован в Соединенных Штатах с тех пор, как в 1982 году была введена смертельная инъекция, которая в настоящее время является наиболее часто используемым методом.

Однако в настоящее время в США трудно законно найти достаточное количество наркотиков или химикатов, которые можно использовать для казни. Производители наркотиков запретили использовать свою продукцию для проведения казней или вообще прекратили ее производство, что привело к тому, что многие штаты не раскрывают, где они берут наркотиков.

Теоретически еще остается казнь через электрический стул. Однако такой вид наказания шокирует людей из-за конвульсий жертвы. Поэтому общественность выступает против этого.

В связи с этим три штата — Алабама, Миссисипи и Оклахома — одобрили азотную гипоксию в качестве метода казни. Но пока ни один штат до сих пор не пытался использовать этот непроверенный метод, так как он хотя и дешев и доступен, но тоже мало чем отличается от пыток.

Американская ветеринарная медицинская ассоциация написала в рекомендациях, что азотная гипоксия не является приемлемым методом эвтаназии для большинства млекопитающих, потому что бескислородная среда "вызывает беспокойство". Эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, предупредили, что, по их мнению, этот метод казни может нарушать запрет на пытки.