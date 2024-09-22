В США возродят списанный ядерный реактор: он будет питать ИИ-серверы Microsoft

Энергетическая компания Constellation Energy планирует расконсервировать и перезапустить ядерный реактор на знаменитой электростанции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Такой шаг компания предпринимает специально по заказу Microsoft, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Согласно договору, Microsoft согласилась закупать 100 процентов продукции станции в течение следующих 20 лет для обеспечения своих энергозатратных операций с искусственным интеллектом.

Известно, что Constellation закрыла один из реакторов Три-Майл-Айленд в 2019 году. Но растущие потребности Microsoft в электроэнергии, в сочетании с налоговыми льготами, предусмотренными Законом о снижении инфляции 2022 года, побудили компанию потратить 1,6 миллиарда долларов, необходимые для ее возобновления.

В последнее время центры обработки данных, которые трудятся над выполнением задач на базе искусственного интеллекта, масштабируются семимильными шагами. И, естественно, с ростом вычислительной мощности этих центров повышается и общее энергопотребление серверной инфраструктуры, которая в случае с Google, OpenAI или Microsoft просто необходима для развития новых ИИ-сервисов.

Стандартные источники электроэнергии с поставленными задачами уже не справляются (или справляются во вред всем остальным потребителям), так что Oracle, например, недавно сообщила о своём желании задействовать атомную электростанцию, чтобы "кормить" новые центры обработки данных. И в Microsoft решили пойти по тому же пути.

Примечательно, что запустить станцию в работу планируют только к 2028 году — она будет генерировать 819 МВт электрической энергии и всю эту мощность задействуют исключительно на серверы компании Microsoft. Проект, безусловно, уникальный, потому что ранее ни один ядерный реактор не обслуживал всего одного клиента.

Издание также отмечает, что электростанция Три-Майл-Айленд когда-то состояла из двух реакторов — один из них в 1979 году после ужасной катастрофы (крупнейшей в истории США) был полностью разрушен. Второй же реактор просуществовал до 2019 года и по финансовым причинам был закрыт — его передали в руки Constellation Energy, которая довольно долго пыталась найти способ перезапустить реактор. Теперь, когда потенциальный клиент найден, компании нужно полностью переоборудовать эту станцию, заменив главный трансформатор, турбину и системы охлаждения. После этого, если всё пройдёт по плану, Комиссия по ядерному регулированию может продлить лицензию на эксплуатацию станции до 2054 года.