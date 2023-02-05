В США сошёл с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

В американском штате Огайо, недалеко от границы штата Пенсильвания, произошло крушение грузового поезда, перевозившего опасные вещества. 50 вагонов из 150 сошли с рельсов, а затем состав загорелся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

После происшествия осталась искорёженная и обугленная масса товарных вагонов, пожар продолжают тушить.

По словам члена национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 загоревшихся вагонах находятся емкости с винилхлоридом. Это вещество обладает высокой токсичностью, а при контакте с воздухом оно может спровоцировать взрыв.

В настоящий момент специалисты устанавливают, какие из вагонов с опасными материалами были повреждены и представляют угрозу. Сотрудники экстренных служб заблокировали железнодорожные пути и локализовали возгорание.

Также власти начали федеральное расследование и проверили качество воздуха на предмет опасных примесей химических веществ. О пострадавших или повреждениях конструкций пока не сообщается.

"Пожар после схода с рельсов охватил примерно все вагоны сошедшего с рельсов поезда", — сообщил Майкл Грэм журналистам в субботу. — С тех пор интенсивность пожара уменьшилась, но он остаётся активным, и два основных пути по-прежнему заблокированы".

По информации властей, в вагонах были и другие химические вещества. Позже выяснилось, что всего в составе был 141 грузовой вагон, девять порожних вагонов и три локомотива.