В американском городе Бруклин-Парк, в штате Миннесота, произошла авиакатастрофа – небольшой самолёт упал на жилой дом. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли, однако жители дома сумели эвакуироваться и не пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о самолете SOCATA TBM7, который вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе. Катастрофа произошла в субботу около 12:20 по местному времени.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как дом, окружённый деревьями, охвачен огнём, а в небо поднимаются клубы густого дыма. На месте работают пожарные расчеты, они пытаются потушить пламя.

Причины крушения пока неизвестны. Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) при поддержке FAA. Ожидается, что следователи прибудут на место происшествия в воскресенье. Они изучат обломки самолёта, соберут данные о полёте и переговоры с авиадиспетчерами, чтобы установить возможные причины трагедии.