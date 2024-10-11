В США растет число жертв разрушительного урагана "Милтон"

Ураган "Милтон", обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC . По мере того, как спасатели начинают обследовать все новые затопленные и разрушенные места, растет и число жертв.

В четверг вечером партнер Би-би-си в США, телекомпания CBS, сообщила со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды, что число погибших выросло до 16.

В течение нескольких часов перед этим разные источники передавали разные данные о числе погибших: от 10 до 12.

Пять человек погибли в кемпинге в округе Сент-Люсия. О двух погибших сообщили власти города Сент-Питерсберг. Еще одного человека спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во второй половине дня подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.