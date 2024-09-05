В США подросток открыл стрельбу в школе: четверо погибли и десятки ранены

Не менее четырёх человек погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По данным властей, стрельбу устроил 14-летний школьник, он задержан. При этом неизвестно, посещал ли он данное учебное заведение. Несколько пострадавших с тяж`лыми ранениями госпитализированы в Атланту на вертолёте. Все школы в округе закрыты. Туда прибыли дополнительные наряды полиции.

Шериф округа Бэрроу Джад Смит заявил, что власти пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

"Нам потребуется несколько дней, чтобы получить ответы на вопросы о том, что произошло и почему это случилось", – сказал Смит на пресс-конференции.