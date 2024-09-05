В США подросток открыл стрельбу в школе: четверо погибли и десятки ранены
Сегодня, 03:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:28Сегодня, 03:28
120Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Не менее четырёх человек погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
По данным властей, стрельбу устроил 14-летний школьник, он задержан. При этом неизвестно, посещал ли он данное учебное заведение. Несколько пострадавших с тяж`лыми ранениями госпитализированы в Атланту на вертолёте. Все школы в округе закрыты. Туда прибыли дополнительные наряды полиции.
Шериф округа Бэрроу Джад Смит заявил, что власти пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.
"Нам потребуется несколько дней, чтобы получить ответы на вопросы о том, что произошло и почему это случилось", – сказал Смит на пресс-конференции.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana