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В США открылся первый казахский детсад

Сегодня, 03:12
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:12
Сегодня, 03:12
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В американском штате Калифорния открылся первый в США казахский детский сад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Идея создания образовательного центра принадлежит нашей соотечественнице Жанне Атабековой. По её словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку.

Помимо выходцев из Казахстана, посещать детсад смогут кыргызские и американские семьи.

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