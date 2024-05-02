В США открылся первый казахский детсад
Сегодня, 03:12
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Сегодня, 03:12Сегодня, 03:12
110Фото: pixabay / иллюстративное фото
В американском штате Калифорния открылся первый в США казахский детский сад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Идея создания образовательного центра принадлежит нашей соотечественнице Жанне Атабековой. По её словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку.
Помимо выходцев из Казахстана, посещать детсад смогут кыргызские и американские семьи.
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