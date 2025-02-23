Мужчина устроил стрельбу в больнице UPMC Memorial в американском штате Пенсильвания. В результате нападения один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC News.

Нападавший выстрелил во врача, в медсестру, смотрителя, а также в трёх сотрудников полиции, один из которых получил смертельное ранение.

В результате как минимум пятеро человек были ранены и один погиб.

Позже телеканал сообщил, что подозреваемый, Диогенес Архангел Ортиз, вошел в больницу с полуавтоматическим пистолетом и пластиковыми стяжками около 10:30 утра и взял в заложники несколько сотрудников больницы в отделении интенсивной терапии.

Полицейский Эндрю Дуарте был убит в перестрелке, а двое других офицеров были госпитализированы в стабильном состоянии. Ортиз также ранил врача, медсестру и уборщика, все они находятся в стабильном состоянии. Полиция попыталась вести переговоры с Ортизом, но он вышел из отделения интенсивной терапии, держа сотрудника больницы на прицеле, и спецназ был вынужден открыть огонь и ликвидировать преступника.

Расследование продолжается, и мотив нападения пока не установлен.