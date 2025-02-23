В США мужчина взял заложников и открыл стрельбу по медикам в больнице
Преступник ликвидирован, погиб один полицейский.
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Мужчина устроил стрельбу в больнице UPMC Memorial в американском штате Пенсильвания. В результате нападения один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC News.
Нападавший выстрелил во врача, в медсестру, смотрителя, а также в трёх сотрудников полиции, один из которых получил смертельное ранение.
В результате как минимум пятеро человек были ранены и один погиб.
Позже телеканал сообщил, что подозреваемый, Диогенес Архангел Ортиз, вошел в больницу с полуавтоматическим пистолетом и пластиковыми стяжками около 10:30 утра и взял в заложники несколько сотрудников больницы в отделении интенсивной терапии.
Полицейский Эндрю Дуарте был убит в перестрелке, а двое других офицеров были госпитализированы в стабильном состоянии. Ортиз также ранил врача, медсестру и уборщика, все они находятся в стабильном состоянии. Полиция попыталась вести переговоры с Ортизом, но он вышел из отделения интенсивной терапии, держа сотрудника больницы на прицеле, и спецназ был вынужден открыть огонь и ликвидировать преступника.
Расследование продолжается, и мотив нападения пока не установлен.
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