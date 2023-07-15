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В США бесплатно раздают телевизоры, которые всегда показывают рекламу
Американский стартап Telly начал распространять свои бесплатные телевизоры, главной особенностью которых является наличие второго экрана для бесконечного показа рекламы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой gazeta.ru.
Основной дисплей телевизоров Telly имеет диагональ 55 дюймов и разрешение 4К. Снизу имеется мощный саундбар, к которому крепится дополнительный экран для отображения рекламы. Поверх рекламы пользователи смогу выводить на вспомогательный дисплей телепрограмму или спортивные сводки. Также в телевизоре имеется встроенная камера, которая, как заявляет производитель, нужна, чтобы пользователи могли дистанционно заниматься фитнесом с тренерами.
До конца 2023 года Telly намерена разослать по США как минимум 500 тысяч телевизоров. В 2024 году тираж разрастётся до "миллионов" устройств.
Телевизоры Telly достаются пользователям бесплатно, поскольку компания намерена монетизировать свои устройства за счёт рекламодателей, которые будут размещать свои предложения на дополнительных экранах. В число партнеров Telly уже вошли такие крупные компании, как Microsoft, Magnite и MNTN.
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