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В США автомобиль протаранил здание, где проходила детская вечеринка: погибли двое детей

Сегодня, 20:48
АВТОР
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nbcnews.com Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: nbcnews.com

В американском штате Мичиган авто въехало в здание, где проходила детская вечеринка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  NBC 

За рулём была 66-летняя нетрезвая женщина. Она протаранила стену  здания лодочного клуба Swan в округе Монро. В тот момент там находились дети и взрослые, собравшиеся на празднование детского дня рождения.

"В результате наезда погибли брат и сестра: пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Еще 15 человек получили ранения. Из них девять с разными травмами доставили в больницы каретами скорой и вертолётом. Остальных отправили в медучреждения на частном транспорте.Водитель задержана на месте происшествия. Вероятно, ей предъявят обвинения за вождение в нетрезвом состоянии, также возможны и другие уголовные обвинения", — сообщил на пресс-конференции шериф округа Монро Трой Гудно.

После инцидента клуб закрыли на некоторое время.

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