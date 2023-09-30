В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
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В США арестован бывший лидер преступной группировки Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис, которому предъявлены обвинения в убийстве в Лас-Вегасе в 1996 году знаменитого рэпера Тупака Шакура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".
По словам прокурора Марка ДиДжакомо, "велика вероятность того, что он (Киффи Ди) виновен в убийстве Шакура".
25-летний Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда ехал в машине с Мэрионом "Шугом" Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В звезду хип-хопа выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля, и через неделю он скончался в больнице.
Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив. Трое других подозреваемых мертвы.
Шакур был одним из самых популярных символов гангста-рэп-культуры 1990-х, его хиты расходились миллионными тиражами, а после смерти многие фанаты и вовсе стали его боготворить.
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